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11 апреля, 07:55

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РИА Новости: Турция не знает о сроках следующего раунда переговоров РФ и США

Турция не знает о сроках следующего раунда переговоров РФ и США – СМИ

Фото: 123RF/vchalup

Турецкая сторона не располагает информацией о приблизительных сроках следующего раунда переговоров между Россией и США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в турецких дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, технические аспекты обсуждаются сторонами и не разглашаются.

Делегации РФ и Соединенных Штатов провели консультации в Стамбуле 10 апреля. Встреча длилась почти шесть часов.

В ходе беседы обсуждались вопросы регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента, в том числе возможности банковского обслуживания работы диппредставительств.

Кроме того, в рамках переговоров делегации отметили необходимость устранения "раздражителей", которые возникли при администрации бывшего президента США Джо Байдена, для укрепления доверия между странами и восстановления полноценных межгосударственных связей.

В Стамбуле обсудили восстановление дипмиссий России и США

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