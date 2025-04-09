Посол Дарчиев: РФ поставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения

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Россия поставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами на ближайших переговорах в Стамбуле. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"Это придало бы импульс не только официальным контактам, а сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы на перекладных, но и стимулировало бы бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана", – цитирует его ТАСС.

При этом состоявшиеся между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом контакты уже позволили достичь небольшого прогресса в вопросах выдачи виз дипломатам из РФ и смягчении режима их поездок, уточнил Дарчиев.

По его мнению, лидеры двух стран открыли "окно возможностей" в урегулировании проблем, которые накопились в отношениях.



"Но предстоит найти пути для кардинального изменения ситуации к лучшему", – добавил он.

Дипломат подчеркнул, что нужно по максимуму отменить ограничительные меры, включая "правило 25 миль", в пределах которых российский дипломатический персонал может передвигаться свободно. Для американских дипломатов эта зона в РФ составляет 41 километр.



Дарчиев напомнил, что еще недавно отношения двух стран балансировали на грани разрыва. Поэтому выход из этого состояния не будет простым, уверен он. В это же время встреча представителей Москвы и Вашингтона в турецком Стамбуле призвана помочь избавиться от "токсичного наследия" предыдущей администрации экс-президента США Джо Байдена, объяснил посол.

Он напомнил, что тогда были не только введены ограничения на передвижение дипломатов, визовые и финансовые ограничения, а также сворачивание до минимума межгосударственных связей и контактов. При Байдене были фактически конфискованы 6 объектов дипломатической собственности, принадлежащих РФ, что не осталось без ответа с российской стороны.

"В результате закрутился тугой узел проблем, который сейчас совместно распутывают российская и американская делегации", – указал Дарчиев.

Кроме того, Москва настроена на серьезный разговор с Вашингтоном о возврате незаконно изъятой дипломатической собственности. Это имеет ключевое значение для возвращения к нормальному двустороннему диалогу, утверждает дипломат.



Встреча представителей РФ и США пройдет в Турции 10 апреля. Это будет второй раунд консультаций по нормализации функционирования работы дипломатических представительств, указывали в российском МИД. В Госдепе США добавляли, что политические вопросы или вопросы безопасности, а также тема урегулирования конфликта на Украине обсуждаться не будут.

