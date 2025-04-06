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Власти США могут поставить Украину перед ультиматумом, предусматривающим мир на условиях России. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.

Как говорится в материале издания, Киеву придется либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа, либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США.

По данным СМИ, у Трампа есть союзники в этом вопросе, которые также рассматривают требование России о признании ее новых территорий как справедливое. Кроме того, журналисты описывают прибытие в Вашингтон главы РФПИ Кирилла Дмитриева как дипломатический переворот для Москвы.

"Трамп, похоже, рассматривает (Украину. – Прим. ред.) как полностью принадлежащее США дочернее предприятие", – пишет газета.

Ранее в МИД ФРГ призвали американского президента не идти на необговоренные уступки Владимиру Путину в ущерб Украине. Там указывали на важность сохранения ситуации, когда "европейцы и американцы действовали сообща и слаженно".

Позже в украинском МИД заявили, что Киев готов завершить конфликт в 2025 году. Там добавили, что Украина не препятствует достижению мира. При этом Трамп считает, что Путин и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации на Украине.