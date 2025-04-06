Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 22:49

Политика
Главная / Новости /

Telegraph: США могут поставить Украине ультиматум о мире на условиях РФ

США могут поставить Украине ультиматум о мире на условиях РФ – СМИ

Фото: depositphotosZwiebackesser

Власти США могут поставить Украину перед ультиматумом, предусматривающим мир на условиях России. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.

Как говорится в материале издания, Киеву придется либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа, либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США.

По данным СМИ, у Трампа есть союзники в этом вопросе, которые также рассматривают требование России о признании ее новых территорий как справедливое. Кроме того, журналисты описывают прибытие в Вашингтон главы РФПИ Кирилла Дмитриева как дипломатический переворот для Москвы.

"Трамп, похоже, рассматривает (Украину. – Прим. ред.) как полностью принадлежащее США дочернее предприятие", – пишет газета.

Ранее в МИД ФРГ призвали американского президента не идти на необговоренные уступки Владимиру Путину в ущерб Украине. Там указывали на важность сохранения ситуации, когда "европейцы и американцы действовали сообща и слаженно".

Позже в украинском МИД заявили, что Киев готов завершить конфликт в 2025 году. Там добавили, что Украина не препятствует достижению мира. При этом Трамп считает, что Путин и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта

Читайте также


Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика