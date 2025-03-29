WSJ: администрация Трампа потребовала контроля над экономикой Украины

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Администрация американского лидера Дональда Трампа настаивает, чтобы Киев подписал соглашение, которое предоставляет США контроль над ключевыми проектами экономики. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на проект документа, который Вашингтон отправил украинским властям.

Белый дом хочет получить право первой очереди на участие в программах Украины по добыче полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов, а также в инфраструктурных проектах. Вся полученная прибыль будет направляться на погашение расходов на военную помощь, которая была предоставлена Киеву американской стороной.

В статье утверждается, что власти Украины опасаются таких условий договора, считая, что это ограничит их возможности привлекать других инвесторов и восстанавливать инфраструктуру.

Если соглашение будет подписано, то Украина обязуется в течение 45 дней представить Вашингтону список проектов для рассмотрения. По мнению экспертов, новые требования США могут еще сильнее усугубить напряженность в отношениях между США и Украиной.

Ранее в Верховной раде сообщили, что новый проект соглашения Украины и США, переданный Вашингтоном 23 марта, касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже и разрабатываемых на всей подконтрольной Киеву территории страны.

Кроме того, соглашение будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны. В Киеве пожаловались, что документ не содержит даже намеков о гарантиях безопасности.

Украинские власти обеспокоены новым проектом соглашения с США по ресурсам, поскольку, по их мнению, он выглядит как "проигрыш в войне с Вашингтоном" с выплатой репараций. Киев вряд ли подпишет договор в его текущем виде.