Депутат Рады Железняк: новый договор с США затронет все полезные ископаемые Украины

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Новый проект соглашения Украины и США, переданный Вашингтоном 23 марта, касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже и разрабатываемых на всей подконтрольной Киеву территории страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Это прям большая и очень четкая сделка. И она не в нашу сторону", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, документ затрагивает в том числе нефть и газ. Добывать их должны частные и государственные компании, а полученные деньги будут сразу конвертироваться в валюту. При этом вкладом США в сделку станет уже оказанная помощь Украине с 2022 года.

Кроме того, соглашение будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны, уточнил Железняк, добавив, что документ, ко всему прочему, не содержит даже намеков о гарантиях безопасности.

"Я надеюсь, что украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. <...> И он может и должен быть изменен. Иначе я не представляю, как это может быть ратифицировано парламентом", – заключил депутат.

Сделка должна была быть подписана американским и украинским президентами, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в ходе посещения Вашингтона последним 28 февраля. Однако этого не произошло из-за возникшей между лидерами перепалки.

Впоследствии Зеленский сообщил, что намерен заключить с США сделку по недрам. После чего страны договорились сделать это как можно скорее.