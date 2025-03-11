США и Украина договорились заключить в ближайшее время сделку по ископаемым

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США и Украина договорились заключить соглашение о полезных ископаемых как можно быстрее. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"<...> Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", – написал он.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, сообщил, что американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский поручили своему окружению довести до подписания сделку по освоению украинских ресурсов. Его слова транслировали американские телеканалы.

Вашингтон дал понять Киеву, что она сохраняет для США значение, однако главным является достижение мира на Украине, отметил глава Госдепа.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам. В ходе разговора между лидерами возникла перепалка, результатом которой стала отмена подписания соглашения.

Между тем Украина выразила готовность принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Об этом говорится в заявлении Киева и Вашингтона по итогам переговоров в Саудовской Аравии. В тексте отмечается, что режим прекращения огня может быть в дальнейшем продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".

Переговоры США и Украины прошли 11 марта в саудовском городе Джидда. Украину в переговорах представляли Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Со стороны Штатов участвовали помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.