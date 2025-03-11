В Госдепе заявили об оптимистичном настрое относительно переговоров США и Украины

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Соединенные Штаты оптимистично настроены относительно встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в социальной сети Х.

Она также отметила, что вскоре могут появиться "фантастические новости для человечества".

Переговоры США и Украины проходят 11 марта в саудовском городе Джидда. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

Украину в переговорах представляют глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Штаты представляют помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Уолтц ранее отмечал, что Соединенные Штаты "продвигаются" в переговорах с Украиной.