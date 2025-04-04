Глава РФПИ Дмитриев рассказал о переговорах с администрацией Трампа

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о проведении переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа по восстановлению российско-американского диалога, передает ТАСС.

"Мы видим, что очень большое количество игроков, разные страны пытаются сорвать этот диалог и восстановление российско-американских отношений, пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать", – заявил Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что в ходе встреч обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, по редкоземельным металлам и восстановление авиасообщения между странами.

По его словам, администрация Трампа ведет себя крайне уважительно и понимает позицию России, задают много вопросов и находят компромиссы. Он также заявил, что Россия и США по итогам встреч сделали "три шага вперед".

"Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой", – подчеркнул Дмитриев.

Он также добавил, что сроки новых переговоров РФ и США вскоре будут утверждены. Переговоры проводились по поручению президента России Владимира Путина.

В феврале 2025 года Путин говорил, что готов предложить сотрудничество американской стороне в области редкоземельных металлов. Спустя время президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы иметь возможность закупать полезные ископаемые у России.

После этого Москва и Вашингтон приступили к дискуссиям по редкоземельным металлам в России. По мнению промышленных экспертов, перспективы сотрудничества России и США в этой области могут быть довольно широкими. В качестве возможных вариантов сотрудничества по добыче редкоземельных металлов могут рассматриваться Чуктуконское месторождение в Красноярском крае, а также Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии.

Дмитриев сообщал о начале дискуссий между Москвой и Вашингтоном в контексте разработки редкоземельных металлов. Уточнялось, что некоторые американские фирмы уже заинтересовались проектами по их добыче.

