В РФ заявили о начале переговоров с США по редкоземельным металлам

Фото: 123RF/lacheev

Москва и Вашингтон приступили к дискуссиям по редкоземельным металлам и проектам в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

Политик уточнил, что некоторые американские компании уже проявили интерес к проектам по металлам.

Общие запасы всех редких металлов в России, согласно данным Минприроды, составляют 658 миллионов тонн, в том числе 28,5 миллиона тонны редкоземельных. Вместе с тем доля добычи РФ на мировом рынке не превышает 1%, а переработка подобных металлов вовсе отсутствует.

По мнению промышленных экспертов, перспективы сотрудничества России и США в этой области могут быть довольно широкими. В качестве возможных вариантов сотрудничества по добыче редкоземельных металлов могут рассматриваться Чуктуконское месторождение в Красноярском крае, а также Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии.

В феврале текущего года Владимир Путин заявлял, что Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. Российский лидер подчеркнул, что соглашение США и Украины по такого рода ресурсам никак не касается Россию. В это же время страна обладает на порядок большими запасами редкоземельных ресурсов, чем Украина.

Россия также готова возобновить поставки алюминия в Соединенные Штаты в случае открытия американского рынка для производителей из РФ, отмечал Путин. По словам президента, Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, к примеру, в Красноярском крае, где вырабатывать необходимую энергию можно достаточно дешево.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы иметь возможность закупать минералы у России.