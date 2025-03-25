Карасин: РФ и США пытаются искать форму взаимодействия при несовпадении позиций

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Россия и США будут пытаться искать форму взаимодействия в случае несовпадении позиций. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, сенатор Григорий Карасин.

Москва и Вашингтон будут стараться найти подходящую форму взаимодействия, так как позиции сторон по урегулированию украинского конфликта, мягко говоря, не всегда совпадают, сказал он.

"Такая возможность появилась", – подчеркнул Карасин.

В это же время Украина "всем сердцем" поддерживает идею о полном прекращении огня, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на интервью украинского посла в США Оксану Маркарову агентству Bloomberg.

Посол подчеркнула, что "для танца нужны двое", поэтому сначала требуется получить согласие Москвы на перемирие. По словам Маркаровой, Киев и Вашингтон также нацелены на скорейшее завершение работы по подготовке к сделке с редкоземельными металлами.

Переговоры России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. До этого, 23 марта, Вашингтон также провел встречу с представителями Киева.

По версии СМИ, США остались довольны ходом переговоров с обеими сторонами. Дальнейшее общение между Москвой и Вашингтоном, по словам Карасина, должно продолжаться с участием международного сообщества, включая ООН.

