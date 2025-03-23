Встреча делегаций Украины и США началась в Эр-Рияде

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Встреча украинской и американской делегаций началась в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"На повестке дня – предложения по защите энергетических объектов и критически важной инфраструктуры", – написал он на своей странице в соцсети X.

По слова Умерова, в состав украинской делегации входят эксперты в области энергетики, а также военные представители военно-морских и военно-воздушных сил.

Кроме того, на следующий день, 24 марта, в Эр-Рияде состоятся российско-американские переговоры. Москву представят глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

Ожидается, что стороны обсудят прекращение огня на Черном море. Следующим этапом планируется обсудить вопрос о принадлежности территорий, а также согласовать механизмы проверки и поддержания мира.

