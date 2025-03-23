Пушков: США не намерены бросать Украину, но хотят побудить ее пойти на урегулирование

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США не собираются абсолютно бросать Украину, но стремятся добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости принудив Киев пойти на мирное урегулирование. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

"Спецпосланник (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью Такеру Карлсону, что он сказал европейским руководителям перестать настраивать (Владимира. – Прим. ред.) Зеленского против мирного урегулирования, давая ему понять, что западная помощь будет продолжать поступать безо всяких условий. А ее условием, по словам Уиткоффа, должно быть продвижение к мирному решению конфликта", – поделился политик.

Пушков также напомнил слова Уиткоффа о том, что Штаты не могут позволить Украине втянуть государство в третью мировую войну. По мнению парламентария, в этом и заключается основная цель так называемого плана Трампа.

Он также обратил внимание, США надеются достичь договоренности о прекращении огня на Украине до 20 апреля.

Украинская и американская делегации встретятся в Саудовской Аравии 23 марта, в воскресенье. На следующий день, 24 марта, в Эр-Рияде состоятся российско-американские переговоры.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе встречи стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине и возобновление Черноморской инициативы.

В ходе встречи Штаты намерены организовать непрямые переговоры между представителями РФ и Украины для выяснения условий каждой стороны для полного прекращения огня, обращал внимание спецпосланник американского президента Кит Келлог.