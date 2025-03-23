Песков заявил о большом потенциале для сотрудничества РФ и США

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Потенциал для взаимного сотрудничества России и США трудно переоценить, несмотря на ряд разногласий между государствами, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что недооценивать влияние Штатов на мировую политику может "только глупый человек", назвав его огромным.

Вместе с тем, несмотря на то, что Россия и США могут быть согласны не во всем, страны не должны лишать друг друга взаимовыгодного сотрудничества, уверен Песков.

"Так говорит здравый смысл", – резюмировал он.

Ранее Песков рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно обсуждать перспективы своей встречи, когда будут намечены конкретные наработки и заключены определенные договоренности между двумя государствами.

В прошлый раз Трамп и Путин говорили 18 марта. В ходе телефонной беседы российский президент поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

