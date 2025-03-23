Песков: Путин и Трамп конкретно поговорят о перспективах встречи, когда будут наработки

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно обсуждать перспективы своей встречи, когда будут намечены конкретные наработки и заключены определенные договоренности между двумя государствами. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, встрече лидеров РФ и США должны предшествовать непростые технические контакты. В частности, этот процесс должен начаться в понедельник, 24 марта, когда представители двух сторон отправятся в Эр-Рияд.

В прошлый раз Трамп и Путин говорили 18 марта. В ходе телефонной беседы российский президент поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

В ходе встречи российской и американской делегаций 24 марта планируется обсудить урегулирование конфликта на Украине и возобновление Черноморской инициативы. Кроме того, Штаты намерены организовать непрямые переговоры между представителями РФ и Украины для выяснения условий каждой стороны для полного прекращения огня.