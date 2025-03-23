Трамп оценил свое общение с Путиным как рациональное

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Президент США Дональд Трамп оценил свое общение с Владимиром Путиным как рациональное. Таким взглядом на ситуацию он поделился в интервью порталу OutKick.

"У нас (с Путиным. – Прим. ред.) было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать", – подчеркнул американский лидер, говоря об урегулировании украинского конфликта.

Кроме того, президент Штатов подчеркнул, что очень хорошо знает Путина. В связи с этим он заявил о своей уверенности в том, что отношения между сторонами не ухудшились в условиях обвинений России в якобы вмешательстве в президентские выборы в США, которые звучали в 2016 году.

Трамп созвонился с российским президентом 18 марта. В ходе беседы Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

После этого Трамп обсудил сближение позиций Москвы и Киева с украинским лидером Владимиром Зеленским. Украинский глава подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

