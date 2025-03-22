Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным российский лидер не отвергал предложение о введении режима прекращения огня с Киевом. Об этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает РИА Новости.

"Отвечая на вопрос о своих переговорах с Путиным по Украине, он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня", – говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что в пятницу провел несколько продуктивных обсуждений, касающихся России и Украины. Трамп также подчеркнул, что не устанавливал в разговоре с Путиным крайний срок для достижения режима прекращения огня на Украине.

Во вторник, 18 марта, Трамп созвонился с российским президентом. В ходе беседы Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

После этого Трамп обсудил сближение позиций Москвы и Киева с украинским лидером Владимиром Зеленским. Украинский глава подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

Следующая встреча представителей Москвы и Вашингтона состоится 24 марта в Эр-Рияде. С российской стороны будут присутствовать глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.