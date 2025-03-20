Сенатор Карасин возглавит делегацию РФ на переговорах с США в Эр-Рияде

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа возглавят российскую делегацию на консультациях экспертных групп с США по Украине, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

Помощник российского лидера отметил, что Карасин и Беседа – опытные переговорщики, которые разбираются в международной проблематике.

"Американская команда тоже сформирована, но, наверное, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы", – рассказал политик.

Двусторонние переговоры российско-американских групп по Украине состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Встреча, по словам Ушакова, была согласована с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Москва рассчитывает, что консультации будут продуктивными, отметил Ушаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в ходе переговоров стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине и возобновление Черноморской инициативы. Он также выразил надежду, что переговоры России и США на экспертном уровне будут продолжаться.

Кроме того, Песков не исключил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Саудовской Аравии, однако конкретика по данной теме пока отсутствует.

В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что американскую сторону будут представлять Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Вашингтон ожидает, что Киев поддержит договоренности, которых удалось достичь во время переговоров российского и американского лидеров, прошедших 18 марта.