Зеленский заявил, что для Украины не будет "проблемой" встреча с Россией

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Украинский президент Владимир Зеленский, который не отменил указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным, заявил, что для его страны не будет "большой проблемой" встретиться с представителями России. Запись брифинга опубликована в YouTube-канале офиса Зеленского.

В ходе него лидер Украины уточнил, что встречаться с российской стороной будут "без удовольствия".

"Вопрос абсолютно прагматичный, если есть наработанные варианты, которые могут приблизить нас к завершению войны, будем двигаться – и только вперед, без каких-либо пауз и сантиментов", – отметил он.

Говоря о предстоящих контактах с США, Зеленский высказал надежду, что они состоятся в Саудовской Аравии 21, 22 или 23 марта. При этом ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сказал, что новая встреча России и Соединенных Штатов пройдет 23 марта в Джидде.

Кроме того, украинский лидер дал понять журналистам, что не считает паузу в прекращении ударов по энергообъектам вступившей в силу, пока нет соответствующего документа. С его слов, представители украинской стороны привезут на встречу в Саудовскую Аравию список объектов, по которым, по мнению Киева, удары должны быть запрещены.

В свою очередь, венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в интервью газете Financial Times сказал, что Украина может функционировать как буферная зона, сообщает радио КП. Однако это возможно только в том случае, "если будет консенсус среди глобальных игроков относительного того, что возможно и невозможно на территории Украины", подчеркнул он.

При этом, как пишет издание, министр в первую очередь имел в виду таких мировых игроков, как США и Россия.

Во время телефонных переговоров Путина и президента Штатов Дональда Трампа российский лидер поддержал инициативу о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергообъектам на 30 дней. Он также дал военным соответствующую команду.

Зеленский также принял предложение о паузе в нанесении ударов по энергообъектам.