Трамп назвал владение США энергообъектами Украины средством защиты инфраструктуры

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Американский президент Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Трамп обсудил с Зеленским электроснабжение и украинские АЭС, уточнила Левитт. По словам американского президента, США могли бы оказать "большую помощь" в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг.

При этом, уточнила пресс-секретарь Белого дома, США не отказываются от подписания сделки по минеральным ресурсам с Украиной, однако в данный момент фокусируются на достижении мира.

"Как вы знаете, на той сделке, на той встрече Зеленского и президента Трампа украинский президент на тот момент не говорил о широком мирном соглашении. Сейчас мы находимся в том месте, где говорим об этом", – сказала Левитт.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся в среду, 19 марта. Он продолжался около часа и был направлен на сближение позиций Москвы и Киева. Американский лидер оценил беседу как "хорошую". Зеленский в ходе нее подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

В конце февраля лидеры США и Украины встретились в Вашингтоне. В ходе общения между ними произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки по редкоземельным металлам.