Песков: переговоры РФ и США могут пройти в Саудовской Аравии в начале следующей недели

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Переговоры РФ и США могут состояться в Саудовской Аравии в ближайшее время. Их планируется провести в начале следующей недели, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, в настоящий момент перед встречей делегаций согласовываются последние детали. Песков отметил, что Владимир Путин и президент Штатов Дональд Трамп обсуждали, кто мог бы представить страны на переговорах. Они также согласились о необходимости переговоров между странами.

"Мы своевременно сообщим, кто будет представлять российскую сторону. Пока я не готов этого сделать", – добавил представитель Кремля.

В ходе ближайших переговоров стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине и возобновление Черноморской инициативы.

"Там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать, вот в том числе и для обсуждения этих нюансов. Вы помните, что у нас был достаточно такой богатый опыт реализации Черноморской инициативы", – заявил Песков.

Согласно инициативе, российская сторона выполняла все условия, однако в отношении РФ условия так и не были выполнены, поэтому все детали относительно этого надо "обсудить на берегу", уточнил пресс-секретарь главы РФ. Кроме того, Москва надеется, что российско-американские переговоры на экспертном уровне будут продолжаться.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что детали украинского урегулирования будут прорабатываться Вашингтоном и Москвой в воскресенье, 23 марта. Он заявил, что американскую сторону будут представлять советник президента Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Вместе с тем Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон ожидает, что Киев поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров российского и американского лидеров, которые прошли 18 марта.

Помимо этого, спецпосланник Трампа предположил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто за пару недель, и указал на добросовестность России в переговорах по урегулированию конфликта.