Bloomberg: ЕС не намерен соглашаться на условия России по Украине

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Евросоюз не намерен соглашаться на требования России по урегулированию конфликта на Украине, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Bloomberg.

Уточняется, что о позиции Брюсселя рассказал высокопоставленный чиновник из страны ЕС. По его словам, Европа "ни при каких обстоятельствах не выполнит условия президента России Владимира Путина".

Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона будет требовать железобетонных гарантий безопасности в рамках возможного мирного договора по Украине. Только через формирование таких гарантий можно будет достичь прочного мира и укрепить региональную безопасность, отметили в ведомстве.

Президент России согласился с предложением о 30-дневном прекращении огня, но подчеркнул, что в вопросе есть некоторые нюансы. Например, лидер РФ считает, что Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации. Вместе с тем Путин не упомянул европейских лидеров в заявлении о перемирии.

Во вторник, 18 марта, российский лидер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. После этого Путин дал военным соответствующую команду.