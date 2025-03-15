Немецкий политик Нимайер: Германия нашла бы способ поставлять вооружение Украине

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Германия нашла бы возможность продолжать поставки оружия Украине даже в случае объявления перемирия на территории страны, заявил в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его мнению, Берлин мог бы попытаться обозначить поставки вооружения как передачу гуманитарной помощи в течение срока действия перемирия.

"Они заявили бы, что это не военная помощь, а гуманитарная. А что можно сказать против гуманитарной помощи?" – отметил немецкий политик.

В минувший вторник, 11 марта, делегации США и Украины встретились в Джидде. По итогам переговоров Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что согласен с данным предложением, но подчеркнул, что в этом вопросе есть некоторые нюансы. К примеру, по словам российского лидера, Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

При этом украинский президент Владимир Зеленский указал, что Москва якобы готовит отказ от перемирия. Он также в очередной раз призвал США и другие западные страны ввести более жесткие санкции в отношении России для урегулирования конфликта.