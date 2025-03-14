Зеленский прокомментировал слова Путина о перемирии на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя слова Владимира Путина о режиме прекращения огня на Украине на 30 дней, заявил, что Москва якобы готовит отказ от перемирия. С таким утверждением Зеленский выступил в своем вечернем видеообращении.

Лидер Украины назвал выступление президента РФ "манипуляцией", которая якобы лишь затягивает проведение мирных переговоров.

Зеленский также в очередной раз призвал США и другие западные страны ввести более жесткие санкции в отношении РФ для урегулирования конфликта.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В свою очередь, Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы.

К примеру, по словам президента РФ, Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации. Путин также поинтересовался, как РФ должна будет поступить с украинскими военными, которые сейчас заблокированы в Курской области.

Российский лидер подчеркнул, что РФ будет договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине с учетом ситуации на земле. Он также не исключил, что обсудит перемирие на Украине с президентом США Дональдом Трампом.