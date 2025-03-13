Путин допустил возможность обсуждения с Трампом перемирия на Украине

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Владимир Путин не исключил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом предложение о прекращении огня на Украине.

"Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать", – сказал глава государства в ходе пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как отметил российский лидер, Москва поддерживает инициативу мирного завершения украинского конфликта. Кроме того, Путин поблагодарил главу Белого дома за участие в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Чтобы призвать Россию к переговорам по прекращению огня, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву. Путин планирует встретиться с ним вечером 13 марта.

Глава российского государства заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы. Президент предупредил, что Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.