Рынок акций подскочил после слов Путина о возможном прекращении огня на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский рынок подскочил на фоне заявлений Владимира Путина о согласии России на прекращение огня. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Во время вечерних торгов индекс IMOEX2 достигал 3195,85 пункта, прибавив 2,38%. Основной индекс Мосбиржи к закрытию торгов 13 марта находился на отметке 3121,57 пункта.

Вместе с тем рекордной отметки достигла стоимость золота – этот металл стоит до 2986,7 доллара за тройскую унцию. Как считают эксперты Macquarie Group, к третьему кварталу стоимость золота вырастет до 3,5 тысячи долларов.

В четверг, 13 марта, Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы.

Как отметил российский президент, Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации. Также глава государства задался вопросом, как Россия должна будет поступить с военными ВСУ, которые сейчас заблокированы в Курской области.

Ранее в Москву с целью призвать Россию к переговорам по прекращению огня прибыл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Путин планирует встретиться с ним вечером 13 марта.

Тем временем президент США Дональд Трамп высказал мнение, что, если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет подписано, это станет большим разочарованием для всего мира. Глава Белого дома также заявил, что при нем вопрос урегулирования на Украине "сдвинулся с мертвой точки".