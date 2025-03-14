Euractiv: ЕС профинансирует доступ ВСУ к спутниковой связи при отключении Starlink

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Евросоюз хочет профинансировать доступ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к спутниковой связи в случае отключения системы Starlink. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что правительства и учреждения стран ЕС обратились к четырем европейским компаниям в сфере спутниковой связи для обсуждения альтернатив Starlink для ВСУ. Как пишет издание, Евросоюз будет финансировать доступ к космическим службам "по требованию украинских вооруженных сил".

Вместе с тем рассматривается частичная интеграция Украины в космическую программу ЕС. Также Брюссель планирует сотрудничать с Киевом в сфере защиты космических объектов от кибератак, уточнило СМИ.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что линия фронта ВСУ обрушится, если отключить систему спутникового интернета Starlink. В то же время он опроверг сообщения о планах отключить от нее ВСУ в случае отказа украинской стороны подписать соглашение о редкоземельных металлах.

Также стало известно, что Украина пытается разработать альтернативную систему связи для военных на случай, если США отключат системы Starlink, которыми пользуются ВСУ. По информации западных СМИ, у Киева есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, более масштабное – за три месяца.