NZZ: Маск препятствует операциям ВСУ через Starlink

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск держит под контролем доступ Украины к спутниковой системе Starlink, решая, как и в какой момент предоставлять Киеву информацию, сообщает "Радио 1" со ссылкой на швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung.

Журналисты напомнили, что осенью 2022 года предприниматель отказался активировать сеть системы над территорией Крыма, сорвав таким образом одну из операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Маск изменил подход к помощи Киеву, поскольку питает уверенность в том, что "Путин не проиграет эту войну", подчеркнула газета.

При этом в случае победы на выборах президента кандидата от республиканской партии Дональда Трампа Маск может вовсе закрыть украинской стороне доступ к Starlink. Таким образом бизнесмен попытается помочь Трампу урегулировать конфликт, уверены журналисты.

По мнению западных СМИ, если Трамп займет пост американского лидера, для завершения боевых действий он может выставить ультиматум Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Так, подтолкнуть Киев к переговорам политик попытается путем сокращения поддержки со стороны США, полагают журналисты.