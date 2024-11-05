Маск заявил, что победа Харрис приведет к власти "марионеточный режим" сторонников войны

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис приведет к власти "марионеточный режим" сторонников международных конфликтов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на интервью Маска телеведущему Джо Рогану.

"Войны подогревают те, кто желает видеть марионеточный режим Камалы, так как это приведет к большему числу военных конфликтов", – объяснил Маск, добавив, что сторонники Харрис "извлекают выгоду из войн" и испытывают ненависть к кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

Ранее Маск заявил, что Трампа ожидает "сокрушительная победа" на президентских выборах. По его словам, досрочное голосование в Пенсильвании показало, что республиканцы набрали на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с показателями, зафиксированными в тот же период в 2020 году.

Президентские выборы в США пройдут, сегодня, 5 ноября 2024 года. В финальном опросе накануне выборов Трамп уступил Харрис 4%. Так, по данным аналитиков, из 1 297 респондентов его поддерживают 47% опрошенных, а Харрис – 51%.

Кроме того, согласно исследованию компании Research Co., кандидат от Демократической партии опережает своего соперника в ключевом штате Пенсильвания, который считается колеблющимся. При этом разница составляет 1% (49% за Харрис и 48% за Трампа).