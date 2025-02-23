Маск опроверг, что США угрожают отключить Украину от Starlink

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Основатель Starlink Илон Маск опроверг сообщения о планах отключить Украину от спутниковой связи в случае отказа страны подписать соглашение о полезных ископаемых. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники, сообщало, что США якобы угрожали Киеву отключением от системы Starlink, если украинские власти не подпишут соглашение о редкоземельных материалах.

Маск назвал журналистов Reuters лжецами и отметил, что это агентство занимает второе место среди СМИ по распространению фейков, уступая первое место Associated Press.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.