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Украина пытается разработать альтернативную систему связи для военных на случай, если США отключат системы Starlink, которыми пользуются ВСУ. Об этом журналу The Economist заявил неназванный украинский чиновник, комментируя решение Вашингтона приостановить оказание военной помощи Киеву.

По словам источника, у Украины есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, более масштабное – за три месяца. Он признал, что переход на другие системы будет сложным и обернется потерями на поле боя.

Как указал журнал, работа Starlink на Украине финансируется Польшей, но контролируется Соединенными Штатами. Для украинских военных эти системы незаменимы, считают представители СМИ.

Ранее американский бизнесмен и основатель Starlink Илон Маск опроверг сообщения о планах США отключить Украину от спутниковой связи в случае отказа Киева подписать соглашение о редкоземельных металлах. Он назвал сотрудников Reuters, которые распространили информацию о возможном отключении, лжецами. По его словам, агентство занимает второе место среди СМИ по публикации фейков, уступая первое место Associated Press.