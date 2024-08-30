Счета компании Starlink Илона Маска заморозили в Бразилии

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Федеральный верховный суд Бразилии заблокировал в стране счета компании Starlink Holding, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что подобная мера была принята после того, как судья отправил Маску повестку, предписав ему в течение суток назначить нового законного представителя соцсети X в Бразилии.

Все менеджеры компании Starlink в Бразилии получили уведомления и были вызваны в суд для дачи показаний касательно финансовых претензий к X с бразильской стороны.

В компании Маска уже заявили, что решение о блокировке счетов является необоснованным.

"Оно было вынесено тайно и без предоставления Starlink надлежащей правовой процедуры, гарантированной Конституцией Бразилии. Мы намерены решить этот вопрос на законных основаниях", – говорится в заявлении организации в соцсети X.

Там добавили, что на сегодняшний день Starlink предоставляет связь более четверти миллиона клиентов в Бразилии, включая малые предприятия, школы, службы быстрого реагирования. В компании пообещали сделать все возможное, чтобы их обслуживание не прерывалось.

В середине августа соцсеть X объявила, что закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам. В частности, по утверждению компании, местные власти угрожали юрисконсульту представительства X арестом в случае отказа блокировки некоторых аккаунтов.

Еще один конфликт с соцсетью X произошел ранее в Венесуэле. Так, президент страны Николас Мадуро заявил, что соцсеть множество раз нарушила законодательство в стране. По этой причине он анонсировал приостановку работы X в государстве на 10 дней.

В ответ на это Илон Маск заявил, что использует "космический лазер" Николаса Мадуро. Бизнесмен также пообещал отправить венесуэльского президента в тюрьму Гуантанамо на Кубе "на осле".