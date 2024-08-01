Маск сказал, что отправит Мадуро в тюрьму Гуантанамо "на осле"

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Американский бизнесмен Илон Маск пообещал отправить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в тюрьму Гуантанамо на Кубе "на осле". Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я иду за тобой, Мадуро", – добавил Маск.

Ранее бизнесмен принял вызов на бой от Мадуро и пообещал бесплатно отправить его на Марс в случае победы. По мнению Маска, лидер Венесуэлы отменит свой вызов.

До этого Мадуро стал президентом страны, его полномочия теперь истекут в 2031 году. После этого в стране начались беспорядки, по итогам которых были задержаны 749 человек.

