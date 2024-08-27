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Руководитель корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на него давление, чтобы подвергнуть цензуре соцсети корпорации. Об этом говорится в письме Цукерберга, которое было опубликовано на странице комитета палаты представителей США по судебной системе в соцсети X.

Так, в 2021 году чиновники из команды Байдена требовали от платформ Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) цензурировать контент с COVID-19, в том числе юмор и сатиру. Представители Белого дома при этом "выражали большое недовольство", когда сотрудники Meta отказывались это делать. Тем не менее, по утверждению Цукерберга, окончательное решение по удалению контента оставалось за платформой.

"Я глубоко убежден в том, что мы не должны идти на компромиссы относительно наших стандартов, касающихся контента, из-за давления администрации в том или ином направлении. И мы готовы давать отпор, если подобное вновь произойдет", – говорится в письме бизнесмена.

Помимо этого, во время предвыборной гонки 2020 года в США ФБР предупредило Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) о якобы дезинформации со стороны РФ, которая касалась связей семьи Байдена и украинской энергетической компании Burisma.

Позже выяснилось, что данные сведения не были дезинформацией, однако на время проверки ФБР в соцсетях Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) ограничивали распространение материалов по этой теме. Цукерберг заверил, что больше такие ограничения вводить не будут.

Публикацию с письмом главы Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) в том числе прокомментировал американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск.

"Звучит как нарушение Первой поправки", – написал Маск, имея в виду Первую поправку к Конституции США, затрагивающую свободу слова.

Эксперты отмечали ранее, что Марк Цукерберг наживается на торговле цифровыми данными пользователей, зарегистрированных в социальных сетях, которыми он владеет.

Так, у граждан, использующих социальные сети, нет никаких прав, так как их учетные записи могут в любой момент заблокировать. При этом человек потеряет доступ к ним, но у корпораций он останется.