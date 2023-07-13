Эксперт заявил, что Цукерберг грабит пользователей социальных сетей

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Глава корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг наживается на торговле цифровыми данными пользователей, зарегистрированных в социальных сетях, которыми он владеет. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам доктора технических наук, президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрия Припачкина, у граждан, использующих социальные сети, нет никаких прав, так как их учетные записи могут в любой момент заблокировать. При этом человек потеряет доступ к ним, но у корпораций он останется.

"Разумеется, при его (профиле пользователя. – Прим. ред.) продаже сам человек ничего не получает. Это очередной англосаксонский пиратский проект. Они исторически привыкли все свои дела делать на грабеже колоний и теперь грабят цифровые профили людей по всему миру", – сказал он.

Чаще всего деятельностью по продаже профилей пользователей, судя по активности, занимался Цукерберг и его корпорация Meta, считает Припачкин.

"Ее (корпорации Meta. – Прим. ред.) бизнес – это грабеж. Она торгует цифровыми профилями своих пользователей, а покупают их, как выяснилось во время предыдущих президентских избирательных кампаний в США, не только в интересах таргетирования рекламы, но и в политических целях. Это большие деньги", – подчеркнул эксперт.

Также профили пользователей злоумышленники могут использовать как "психологическое оружие", которое оказывает влияние на сознание людей, демонстрируя и персонализированный контент, добавил он.

"Многие живут в информационных пузырях, из-за чего буквально перестают понимать даже близких родственников", – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что американская компания Netflix запретила бесплатно делиться аккаунтом с людьми, которые не входят в круг семьи. Отмечалось, что учетную запись можно использовать только одним домохозяйством.

В стриминге добавили, что теперь поделиться аккаунтом с посторонним человеком можно за 7,99 доллара в месяц. При этом стандартный тариф на пользователя стоит 15,49 доллара в месяц.



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