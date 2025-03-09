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09 марта, 11:03

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Илон Маск заявил, что линия фронта ВСУ обрушится при отключении Starlink

Илон Маск назвал способ обрушить линию фронта ВСУ

Фото: 123RF/buzzfuss

Линия фронта вооруженных сил Украины обрушится, если отключить систему спутникового интернета Starlink, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.

"Моя система Starlink – это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", – написал предприниматель.

Ранее Маск опроверг сообщения о планах США отключить Украину от спутниковой связи в случае отказа Киева подписать соглашение о редкоземельных металлах. Он назвал сотрудников Reuters, которые распространили информацию о возможном отключении, лжецами.

Между тем стало известно, что Украина пытается разработать альтернативную систему связи для военных на случай, если США отключат системы Starlink, которыми пользуются ВСУ. По информации западных СМИ, у Киева есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, более масштабное – за три месяца.

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