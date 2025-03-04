Маск призвал следить за действиями Зеленского после заявления о готовности к миру

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Бизнесмен и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск призвал смотреть за действиями президента Украины Владимира Зеленского после его слов о готовности к миру. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост миллиардера в соцсети Х.

Маск также подчеркнул важность действий, а не слов.

Ранее украинский лидер заявил о готовности оставить свой пост ради мира или членства страны в НАТО. В свою очередь, Маск предложил Зеленскому сбежать с Украины. Этими словами он отреагировал на публикацию пользователя, который обвинил украинского президента в "посылании невинных украинцев в мясорубку". По мнению Маска, Зеленскому выгодно продолжить конфликт для сохранения за собой власти.

Американский предприниматель также назвал жестоким и бесчеловечным отказ главы Украины от скорейшего прекращения огня.