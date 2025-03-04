Маск предложил Зеленскому сбежать с Украины

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Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сбежать из страны. Об этом он написал в соцсети X.

Так он отреагировал на публикацию пользователя, который обвинил Зеленского в "посылании невинных украинцев в мясорубку". Маск уверен, что президенту Украины выгодно продолжать конфликт, чтобы сохранить за собой власть.

"Правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине", – отметил он.

Ранее Маск назвал жестоким и бесчеловечным отказ Зеленского от скорейшего прекращения огня. По его словам, президент Украины, вступивший в перепалку с американским лидером Дональдом Трампом, уничтожил себя в глазах граждан США.

Зеленский посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась раньше запланированного, были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию. Американский президент также подчеркнул, что украинский лидер проявил неуважение к США "в их заветном Овальном кабинете"

