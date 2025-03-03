Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен продолжаться годами

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США желают скорейшего завершения боев на Украине и не заинтересованы в затягивании конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Я хочу, чтобы все это закончилось быстро. Я не хочу, чтобы это длилось еще годы и годы", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп уточнил, что по-прежнему настаивает на прекращении военных действий на Украине, несмотря на сорванную сделку по украинским ресурсам. Он также рассказал, что затронет тему сделки в выступлении, которое он планирует дать перед конгрессом США вечером о вторник, 4 марта.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее посетил Вашингтон для подписания соглашения с США по природным ресурсам, однако его переговоры с Трампом закончились конфликтом. После этого американский лидер заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.