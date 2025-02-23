Зеленский сообщил о готовности оставить пост ради мира или членства в НАТО

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о готовности оставить пост ради мира или членства страны в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал офиса президента Украины.

"Если мир для Украины, вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу", – сказал Зеленский.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал украинского лидера диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Он призвал Зеленского к оперативным действиям.

В противном случае, по мнению главы США, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала. Единственное, что, по мнению Трампа, Зеленский умеет делать – "играть на нотах" экс-президента США Джо Байдена.

