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Если американский предприниматель Илон Маск отключит на Украине связь, которой пользуются Вооруженные силы страны (ВСУ), то украинцы быстро получат альтернативу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не развороуют", – уточнил он во время выступления на конференции в ВШЭ.

Ранее Маск заявил, что линия фронта ВСУ обрушится, если отключить систему спутникового интернета Starlink. Однако он опроверг сообщения о планах Вашингтона отключить от нее Киев в случае отказа украинской стороны подписать соглашение о редкоземельных металлах.

Бизнесмен также подчеркивал, что системы Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине.