Илон Маск заявил, что Starlink не отключит свои терминалы на Украине

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

"Чтобы быть предельно ясным, не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы", – сказал Маск.

Он также добавил, что "никогда бы не сделал ничего подобного и не использовал бы это как разменную монету."

Ранее Маск назвал способ обрушить линию фронта ВСУ. По словам предпринимателя, линия фронта вооруженных сил Украины обрушится, если отключить систему спутникового интернета Starlink. Он подчеркнул, что Starlink – это костяк украинской армии.

До этого Маск опроверг сообщения о планах США отключить Украину от спутниковой связи в случае отказа Киева подписать соглашение о редкоземельных металлах. Он назвал сотрудников Reuters, которые распространили информацию о возможном отключении, лжецами.