Политик Филиппо заявил о ярости Зеленского из-за слов Путина о прекращении огня

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Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после заявления Владимира Путина о готовности принять предложение о прекращении огня. Об этом сообщил в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Видимо, Зеленский чувствует возмущение и ярость из-за того, что Путин согласился на прекращение огня", – написал политик.

Как отметил Филиппо, из-за слов российского лидера в Киеве происходит "буйство".

Ранее Путин заявил, что согласен с предложением прекратить бои на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть нюансы. Президент РФ предположил, что Киев может воспользоваться этим для получения оружия или мобилизации. Путин считает целесообразным договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине с учетом ситуации на земле.

В четверг, 13 марта, спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетил Москву с целью призвать Россию стать участником мирных переговоров по Украине. Кроме того, российской стороне должны были передать информацию об итогах встречи представителей США и Украины в Джидде.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась вечером 13 марта, а утром самолет со спецпосланником американского президента США вылетел из Москвы. После дипломат доложил властям США о результатах переговоров с российскими официальными лицами.