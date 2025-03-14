Песков заявил об основаниях испытывать осторожный оптимизм по Украине

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По вопросу урегулирования ситуации на Украине существуют основания испытывать осторожный оптимизм. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, который сказал, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм по перспективам урегулирования украинского конфликта.

Уолтц ранее заявил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф докладывал американским властям о ходе переговоров с российскими официальными лицами прямо из Москвы. По его словам, Уиткофф делал так, чтобы президент США Дональд Трамп смог принять решение о дальнейших шагах.

Уолтц добавил, что в США понимают, что у Москвы и Киева будут свои требования по урегулированию украинского конфликта и каждая из сторон должна будет пойти на некоторые компромиссы.

Цель визита Уиткоффа в Москву заключалась в призыве России стать участником мирных переговоров по Украине, отмечали в Белом доме. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин встретился с американским представителем вечером вечером в четверг, 13 марта.

