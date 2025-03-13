Песков подтвердил визит в Россию переговорщиков США по Украине

Фото: kremlin.ru

Переговорщики по конфликту на Украине со стороны США летят в Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем", – подтвердил он.

При этом пресс-секретарь президента России призвал не "сотрясать небеса" и не говорить публично о позициях сторон до начала переговоров. По словам Пескова, в настоящее время идет процесс доведения до российской стороны информации по итогам диалога США и Украины в Джидде.

Вместе с тем Песков не стал комментировать сообщения о том, что Москва якобы передала Вашингтону список требований для заключения сделки по Украине.

"Я могу лишь еще раз повторить, что огромное количество информации, которое не соответствует действительности, которое лишь в малых толиках соответствует действительности", – сказал представитель Кремля, посоветовав следить за официальными заявлениями и источниками.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула готовность России обсудить с США итоги переговоров в Джидде. Она указала, что Москва внимательно следила за встречей и ознакомилась с принятым в результате заявлением, в котором содержатся различные идеи.

"На данный момент никаких официальных обращений к нам на этот счет не поступало. Со своей стороны будем готовы обсудить изложенные там инициативы в ходе будущих контактов с американской стороной", – отметила дипломат, добавив, что контакты России с США возможны уже сегодня, 13 марта.

Данные сервиса Flightradar ранее показали, что самолет Gulfstream G650ER, который СМИ связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, летит из Катара в сторону России.

В Белом доме говорили, что Уиткофф отправится в Москву на текущей неделе, чтобы призвать Россию стать участником мирных переговоров. Как там заявляли, установление режима прекращения огня на Украине находится в "пределах досягаемости".

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

