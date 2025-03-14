Les Echos: Путин не упомянул европейских лидеров в заявлении о перемирии

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Владимир Путин решил не упоминать лидеров европейских стран в своем заявлении о готовности к прекращению огня на территории Украины, пишет французская газета Les Echos.

При этом президент России отдал должное главам четырех государств, которые, по его мнению, принимают участие в разрешении конфликта. Среди них оказались лидеры основных стран БРИКС – ЮАР, Китая, Индии и Бразилии.

В свою очередь, бывший председатель российского правительства Сергей Степашин поделился мнением, что США понимают жесткую позицию РФ по вопросу перемирия на Украине.

"Так что мы должны стоять на своем. Думаю, Владимиру Владимировичу надо сказать спасибо за позицию точную и четкую", – сказал он в эфире радио КП.

Степашин также рассказал, что звонил помощнику президента по международным вопросам Юрию Ушакову 14 марта по случаю его дня рождения. Помимо поздравления, экс-премьер попросил проследить, чтобы Россию снова не обманули.

Украина выразила готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня во время прошедших 11 марта переговоров.

Путин согласился с этим предложением, но подчеркнул, что в вопросе есть некоторые нюансы. Например, лидер РФ считает, что Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Президент уточнил, что Россия будет вести переговоры о следующих шагах по прекращению огня на территории Украины, учитывая текущую ситуацию на месте. Он также не исключил возможность обсуждения вопроса о перемирии с президентом США Дональдом Трампом.