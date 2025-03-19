Уиткофф заявил, что встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии "вероятно произойдет"

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Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Саудовской Аравии, скорее всего, произойдет, считает спецпосланник республиканца Стивен Уиткофф.

"Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно, произойдет", – заявил политик в беседе с агентством Bloomberg.

Уиткофф также предположил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто за пару недель, и указал на добросовестность России в переговорах по урегулированию конфликта.

"Я склонен верить, что президент Путин действует добросовестно. Он сказал президенту (США, Трампу. – Прим. ред.), что будет действовать добросовестно, я верю его словам", – отметил спецпосланник республиканца.

Вместе с тем он рассказал, что вскоре после телефонного разговора с американским коллегой ему сообщили о распоряжении президента России не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Уиткофф обратил внимание, что приказ был отдан через 10 минут.

"Русские сказали мне этим утром, что семь их дронов были на пути, когда вышел приказ, и их сбили российские силы", – пояснил он.

Более того, спецпосланник Трампа назвал критически важными для Вашингтона отношения России и США, поскольку они оказывают влияние на многие другие аспекты, включая взаимодействие с Китаем, Ираном и странами Ближнего Востока.

Уиткофф считает, что договоренность двух стран о сокращении ядерных арсеналов пошла на пользу всему миру. При этом для самих Штатов это бы означало перераспределение военного бюджета на вещи, которые важнее, чем войны.

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал, что провел разговор по телефону с коллегой в России, сообщает пресс-пул Белого дома. В ближайшее время он планирует связаться и с должностными лицами на Украине.

"Челночная дипломатия сложна, трудна, однако мы на всех уровнях двигаемся туда и обратно, добиваясь от обеих сторон прекращения огня и окончания этой войны", – цитирует его ТАСС.

Переговоры делегаций Москвы и Вашингтона состоятся 23 марта в Джидде. На них планируется проработка деталей прекращения огня на Украине. Американскую сторону будут представлять Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Кроме того, Вашингтон ожидает, что Киев поддержит договоренности, достигнутые в ходе телефонных переговоров российского и американского лидеров, которые прошли 18 марта.

В рамках звонка Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Однако утром 19 марта Киев атаковал объект на Кубани, в результате чего на территории произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим пожаром. Площадь пожара увеличилась до 3,75 тысячи квадратных метров.

