Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась до 3,75 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась до 3,75 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал оперштаба Краснодарского края.

Огнем охвачен резервуар, ранее из него была обнаружена утечка нефтепродуктов. В настоящий момент пожарные тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.

Как уточнили в оперативном штабе, для тушения пожара привлечены дополнительные силы. На месте работают 276 человек и 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

О возгорании стало известно утром 19 марта. В результате падения украинского БПЛА на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим пожаром. Сотрудников дежурной смены базы эвакуировали, а работу предприятия остановили.

Изначально площадь пожара составляла 20 квадратных метров, однако позже она увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что Киев нанес удар по объекту на Кубани после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ. Министерство уточнило, что этот объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопровод международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).