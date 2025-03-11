11 марта, 14:30Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в подмосковном Серпухове после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал SHOT
Пожар произошел на нефтебазе в подмосковном Серпухове в результате падения украинского БПЛА. Об этом в телеграм-канале написал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко.
По его словам, 11 марта в 09:29 один из беспилотников упал на территорию нефтебазы по адресу Борисовское шоссе, дом 118А. Возникший пожар быстро ликвидировали, серьезных повреждений, как и пострадавших, нет.
Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область 11 марта. В результате повреждения получили многоквартирные дома в столице, Раменском, Видном, Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторга".
Также обломки дрона с неразорвавшейся боевой частью обнаружили в столичном районе Капотня. Взрывотехники обезвредили снаряд.
Всего от атаки ВСУ пострадали 15 человек, среди которых трое детей. Еще трое взрослых скончались от полученных ранений.
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