Пожар произошел на нефтебазе в подмосковном Серпухове после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар произошел на нефтебазе в подмосковном Серпухове в результате падения украинского БПЛА. Об этом в телеграм-канале написал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко.

По его словам, 11 марта в 09:29 один из беспилотников упал на территорию нефтебазы по адресу Борисовское шоссе, дом 118А. Возникший пожар быстро ликвидировали, серьезных повреждений, как и пострадавших, нет.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область 11 марта. В результате повреждения получили многоквартирные дома в столице, Раменском, Видном, Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторга".

Также обломки дрона с неразорвавшейся боевой частью обнаружили в столичном районе Капотня. Взрывотехники обезвредили снаряд.

Всего от атаки ВСУ пострадали 15 человек, среди которых трое детей. Еще трое взрослых скончались от полученных ранений.