Число погибших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье выросло до 3

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Число погибших в результате атаки украинских дронов в Подмосковье выросло до трех. Скончался еще один пострадавший, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем телеграм-канале.

"Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли", – указала она.

Хрусталева выразила соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что потрясена этим.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, погибшим оказался 43-летний мужчина, который работал в компании "Мираторг". Он получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени осколками.

"Врачи до последнего боролись за его жизнь. У мужчины остались жена и 5-летний сын", – написал он в своем телеграм-канале.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область 11 марта. В результате поврежденными оказались многоквартирные дома в Москве, Раменском и Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторга".

Кроме того, обломки беспилотного летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью были обнаружены в столичном районе Капотня. Взрывотехники обезвредили их. На время работ там было перекрыто движение, в настоящее время оно возобновлено.

Также возобновлено движение транспорта, которое было перекрыто из-за вероятности пролета БПЛА на пересечении Окского и Борисовского шоссе в Серпухове Подмосковья, уточнила пресс-служба АО "Мострансавто".

Родственникам погибших губернатор Подмосковья обещал выплатить по 1 миллиону рублей, а раненым – от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.

По факту атаки украинских БПЛА возбуждено уголовное дело о теракте.

