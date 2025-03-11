Семьям погибших при падении БПЛА в Подмосковье выплатят до 1 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Родственникам погибших от атак БПЛА в Московской области выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

Он добавил, что раненым тоже будет оказана поддержка. По его словам, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.

"Сейчас самое главное – оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям", – подчеркнул Воробьев.

Об отражении атаки дронов в Москве и Подмосковье стало известно утром 11 марта. Сергей Собянин назвал эту атаку самой массированной. По его словам, около сотни дронов были ликвидированы на разных рубежах.

Сообщалось, что в Подмосковье пострадали 14 человек, в том числе 4-летний ребенок. Кроме того, в Домодедове на территории парковки возле производственного комплекса компании "Мираторг" погиб 38-летний охранник. Из-за пожара там сгорело более 20 машин.

Фрагменты БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском, в результате чего там оказались повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж. Пострадавших среди жильцов этого дома не было.

Сотрудники прокуратуры Московской области взяли на контроль соблюдение прав пострадавших в результате произошедшего. Следственный комитет России возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой украинских беспилотников на Московский регион.

